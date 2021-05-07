إحياء الهوية الفرعونية المصرية ؟؟؟؟؟ - أحلام أكرم

2021/05/07 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحلام_أكرم إحياء الهوية الفرعونية المصرية ؟؟؟؟؟؟تخرجت من جامعة الإسكندرية ..



عشقت مصر وطيبة وكرم أهلها ..



ومن خلال صداقاتي ..



أصبحت وطني الثاني الذي أحرص على زيارته كلما سنحت لي الفرصة وإستطعت للتواصل مع صديقاتي هناك..



فليس أجمل من صداقة وعشرة المصريين ..



كنت في بداية سنوات الإستقرار في لندن حين وعيت بأن أولادي يدرسوا الحضارة الفرعونية المصرية ..



وبرغم عدم معرفتي الواسعة بها أنذاك, إلا أن حبي لم ......





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