الغاضبون من الرباعيات - سمير الأمير

2021/05/07 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_الأمير قطعا وراء الرباعيات التي اكتبها ما ومن يشكل منازع رؤاها وقد اتصل بي بعض الأصدقاء من قبيلة الشعراء و من بعض مشايخ الطرق اليسارية ..كل واحد يظن انه مو ضوع الرباعية وهو ظن المريبين والمرتابين..لكنني وربي حين اعود لتذكر الحالة التي اطلقت الرباعية التي يقصدها..لا أجد انه خطر علي بالى أصلا، عموما أكثر الرباعيات إثارة للمشاكل هى ما تضمنت التحذير من المثل " إن كانلك حاجه عند الكلب، قوله ياسيد" وفيها أن ا ......





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