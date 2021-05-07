مجلة “آير فورس”: متعاقدون أميركيون غادروا قاعدة بلد الجوية إزاء تكرار الهجمات

2021/05/07 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر عدد من المتعاقدين الأميركيين قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين من جراء تكرار الهجمات الصاروخية من قبل فصائلَ مسلحة على وفق ِ ما كشفته مجلة “آير فورس” الأميركية.

وأوضحت المجلة أن المتعاقدين الامريكيين اُجبروا على مغادرةِ قاعدة بلد في اذار َالماضي من جراء استمرار التهديدات الأمنية المتمثلةِ بالقصف الصاروخي، مشيرة إلى أن خلوَ القاعدة من المستشارين المختصين في صيانة طائرات اف ستة عشر وتأمين ِ الاتصالات لتنفيذ طلعاتٍ جوية سيمنع الطائراتِ من الانضمام إلى المهام ِ الجوية للتحالف.

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