تأجيل مباريات الجولة الـ32 من الدوري الممتاز

2021/05/07 | 16:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، ارجاء مباريات الجولة الـ32 من الدوري الممتاز.

وذكرت التطبيعية في بيان أن “الهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم، قررت إرجاء إقامة الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز إلى ما بعد انتهاء التصفيات المزدوجة التي ستقام في البحرين بداية الشهر المقبل”.

واوضحت أن “القرار جاء لغرض إعطاء الفرصة الكاملة لمنتخبنا الوطني للاستعداد المثالي لمباريات التصفيات وفقا لرؤية المدرب كاتانيتش وطلبه”.

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