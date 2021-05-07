تأجيل مباريات الجولة 32 من الدوري الممتاز استعداداً لتصفيات كأس العالم

2021/05/07 | 16:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت الهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إرجاء إقامة الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي.

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وذكرت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (7 أيار 2021) أن "التأجيل سيكون إلى ما بعد انتهاء التصفيات المزدوجة التي ستقام في البحرين بداية الشهر المقبل، لغرض إعطاء الفرصة الكاملة لمنتخبنا الوطني للاستعداد المثالي لمباريات التصفيات وفقا لرؤية المدرب كاتانيتش وطلبه".

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