الخطوط الجوية: الأحد المقبل موعدا لانطلاق الرحلة الثانية لإعادة العراقيين العالقين في الهند

2021/05/07 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية يوم الاحد المقبل موعداً لانطلاق رحلة الاجلاء الثانية لإعادة العراقيين العالقين في الهند.

الشركة قالت في بيان انها ستطلق يوم الاحد التاسع من الشهر الجاري الرحلة الاستثنائية الثانية التي سينفذها الناقل الوطني الى الهند، والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الاراضي الهندية، وذلك بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات العليا، مؤكدة ان على المسافرين العائدين اصطحابَ الفحص الذي يُثبت عدمَ اصابتهم بالوباء، والالتزامَ بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة، والتي تنص على الحجر لمدةِ أربعة عشر يوما من تاريخ وصولهم الى الاراضي العراقية.

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