مسؤول في الخارجية السعودية لـ”رويترز”: الرياض وطهران اجرتا مفاوضات تهدف للحد من التوتر

2021/05/07 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية لوكالة رويترز للأنباء عن وجود محادثات بين السعودية وإيران، في اول تصريح شبه رسمي يصدر من المملكة العربية السعودية حول الموضوع.

وقال المسؤول السعودي الرفيع إن المحادثات بين السعودية وإيران تهدف إلى استكشاف طرق للحد من التوتر في المنطقة، لكن أضاف انه من السابق لأوانه الحكم على النتيجة.وأعرب المسؤول عن أمله في نجاح المحادثات التي قال إنها ما زالت في مراحل أولية، فيما لم يشير المسؤول عن الدولة التي رعت واحتضنت تلك المفاوضات،

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح أكد استضافة بغداد لأكثر من جولة محادثات سعودية إيرانية خلال الأشهر القليلة الماضية.

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