2021/05/07 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قدمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الجمعة، التهاني إلى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق بمناسبة يوم تأسيسه.وينقل “المركز الخبري الوطني” نص برقية التهنئة التي جاء فيه “يسر وزارة الثقافة والسياحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 62 عاماً على التأسيس..



الثقافة تهنئ اتحاد أدباء العراق بهذه الذكرى المركز الخبري الوطني.

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