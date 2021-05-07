إنجاز 14 مشروعاً.. صندوق إعمار المناطق المحررة يحدد موعد تنفيذ المشاريع في صلاح الدين

2021/05/07 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد صندوق إعمار المناطق المحررة، اليوم الجمعة، موعد تنفيذ المشاريع في محافظة صلاح الدين، فيما أكد إنجاز 14 مشروعاً في المحافظة.وقال مدير فرع صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة في صلاح الدين المهندس كمال متعب سالم في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الصندوق سبق وأن اتفق مع محافظة صلاح الدين على البدء في عملية إعادة إعمار بعض المشاريع الجديدة في الأقضية والنواحي"، لافتاً الى أن "هذه المشاريع تخص تأهيل وتطوير مداخل ومراكز المدن كافة".وأشار الى أن "الصندوق سيباشر بعد عيد الفطر المبارك بتنفيذ خطة العام 2021 وبمختلف القطاعات"، مبيناً أن "الصندوق أنجز عدداً من المشاريع بنسبة كبيرة جداً في ناحية يثرب جنوب سامراء ومنها بناية دائرة ماء يثرب وقضاء الضلوعية حيث بلغت نسبة إنجازها 100 % فيما بلغت نسبة الإنجاز في بناية دار القضاء في يثرب 99% والتي تتألف من ثلاثة طوابق إضافة إلى الملحقات الأخرى كذلك تم تغليفها بالحجر من الخارج ،وهناك مشروع مدرسة الفياض الابتدائية نسبة إنجازها تقريبا 50 %.وأوضح كمال أن "عدد المشاريع المنجزة بنسبة 100٪؜ هي 14 مشروعاً من أصل 43 مشروعاً"، مؤكداً أن " المشاريع المتبقية هي مشاريع قيد التنفيذ حالياً ،وبنسب إنجازها متباينة ،منها ما تجاوز الـ 85٪؜ ،وهناك مشروعان فقط نسبة إنجازهما بحدود الـ 20٪".وذكر أن " التدني بنسبة الإنجاز يعود لعدة أسباب من أهمها تلكؤ الشركات المنفذة ،وأن الصندوق بدوره اتخذ كافة الإجراءات بحقها "، مشيراً الى أن "المشاريع المنجزة موزعة على مختلف القطاعات وبجميع الوحدات الإدارية في صلاح الدين ،منها مراكز للشرطة ومدارس وجسور وطرق ( دولية وداخلية ) ومجسرات ومشاريع تخص قطاع الماء والمجاري ،وكذلك قطاع البلديات ،بالاضافة الى أنه تم إنجاز بنايات لثلاث نواحي هي ( مكحول والصينية وسليمان بيك) وستلحق بها بناية ناحية المعتصم خلال شهر".

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