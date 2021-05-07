دعوة للمرور العامة الى عدم فرض غرامات قسرية على المواطنين

2021/05/07 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق، فاضل الغزاوي، اليوم الجمعة، مديرية المرور العامة الى عدم فرض غرامات قسرية على المواطنين.



قال الغراوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هنالك حالات انسانية وطارئة يجب ملاحظتها من قبل فرق مديرية المرور العامة قبل فرض الغرامات".



واضاف البيان أن "فرض الغرامات يجب ان لايكون قسريا ومغالى فيه ويجب مراعاة الظروف الانسانية للمرضى والمسافرين وذوي الدخل المحدود وخصوصا في الفترة بعد الافطار وبدأ الحظر الليلي في عدد من المحافظات".



وتابع أن "من الممكن اللجوء الى التنبيه الشفوي لهذه الحالات مراعاة لظروفهم الانسانية ونحن على يقين ان مديرية المرور العامة لم تغادرها الانسانية لكننا نحتاج منها وقفة ومراجعة فورية لهذا الموضوع".





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