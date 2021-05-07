المصرف الدولي الإسلامي يطلق خدمة جديدة

2021/05/07 | 16:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اطلق المصرف الدولي الإسلامي، خدمة جديدة تتمثل بفتح الحساب المصرفي عن طريق الانترنت.

وقال المصرف في بيان صحفي، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف الدولي الإسلامي اطلق خدمة فتح الحساب المصرفي ONLINE من خلال الموقع الالكتروني للمصرف، وذلك تطبيقا لمبدأ الشمول المالي ولتقديم خدمات متميزة للزبائن تحقق السرعة والدقة والأمان ولايصال هذه الخدمة إلى ابعد نقطة".

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