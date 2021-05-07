ثلاث ميداليات للعراق في بطولة

2021/05/07 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أحرز المنتخب الوطني للملاكمة، اليوم الجمعة، على ثلاث ميداليات في بطولة "يوم النصر" الدولية التي اختتمت مؤخراً في العاصمة البيلاروسية مينسك.وقال أمين سر الاتحاد علي عبد الزهرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، إن "المنتخب شارك بأربعة لاعبين فقط وبالتالي وما تحقق هو شيء جيد ويدعو للفخر سيما وان الجميع يعلم طول فترة الانقطاع والابتعاد عن أجواء المنافسات بسبب ظروف الجائحة".وأضاف ان" البطولة تعد محطة تحضيرية لبطولة آسيا المقبلة التي من المؤمل ان تقام في امارة دبي نهاية الشهر الحالي".وتابع ان "اللاعبين الذين توجوا بالميداليات البرونزية في بيلاروسيا هم مؤمن عبد العال وزن ٦٠ كغم، وخليل ابراهيم خليل ٨١ كغم، وعلي حسين عيدان +91 ".

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