وجود شبهة تهريب بشر.. العثور على 29 شخصا داخل شاحنة في ولاية تكساس

2021/05/07 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في شرطة ولاية تكساس إن أكثر من 24 شخصا تم إخراجهم من داخل حاوية شحن كبيرة كانت متوقفة قرب سان أنطونيو، بينهم شخص نقل للمستشفى.

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