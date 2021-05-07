اغلاق طريق اربيل /كركوك تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية وتطبيق حظر التجوال

2021/05/07 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/تجمع العشرات من عوائل صلاح الدين والانبار وديالى وبغداد امام مقطع تفتيش التون كوبري شمال كركوك بعدما اغلقت قوات الجيش العراقي المدخل للقادمين من اربيل صوب وسط العراق ،تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية وتطبيق حظر التجوال ./انتهى

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