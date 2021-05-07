تسجيل اكثر من 5700 اصابة جديدة بكورونا في العراق اليوم

2021/05/07 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة اليوم الجمعـة 5763 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق ، وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة في عموم المحافظات 6289 حالة شفاء جديدة ، وتسجيل 29 حالة وفاة في العراق./انتهى5

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