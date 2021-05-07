بينهم ارهابيون.. القبض على 80 مطلوبا في سبع محافظات العراق

2021/05/07 | 16:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات الأمنية العراقية، القبض على 80 مطلوباً في سبع محافظات.

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