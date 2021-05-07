العراق يسجل 29 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/05/07 | 17:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الجمعة عن تماثل 6289 حالة للشفاء من فايروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد الاصابات الجديدة بفايروس كورونا بلغ 5763 حالة، مشيرة الى ان 18588 شخصا تلقوا اللقاح المضاد.

واضاف البيان: ان عدد الحالات الذي تماثل للشفاء بلغ 6289، لافتة الى ان الموقف الوبائي للفايروس خلال الـ 24 ساعة كالاتي:

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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