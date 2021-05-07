2021/05/07 | 17:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لرفع معظم عقوباتها عن طهران، لكن ايران تطالب بالمزيد.ونقلت وكالة “رويترز” عن نائب وزير الخارجية الإيراني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران: واشنطن مستعدة لرفع الجزء الأكبر من العقوبات المركز الخبري الوطني.

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