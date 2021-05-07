نائب يحسم الجدل بشأن دخول عوائل مخيم الهول إلى العراق

2021/05/07 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الجمعة، عدم وجود موافقات حكومية على دخول عوائل مخيم الهول السوري إلى العراق.

وقال كاطع الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم): "لحد اللحظة لاتوجد اي موافقة حكومية على دخول عوائل مخيم الهول السوري الى الاراضي العراقية"، مؤكدا ان "الحديث عن وجود موافقات او اتفاق حكومي على دخول العوائل غير صحيح حتى الان".

ووجّه محافظ نينوى، نجم الجبوري، الخميس (06 أيار 2021)، طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يخص نقل نازحي مخيم الهول السوري إلى مخي الجدعة جنوبي الموصل.

وذكر إعلام محافظ نينوى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الجبوري "وجه كتابا الى رئاسة الوزراء مطالبا فيه بالتريث في نقل نازحي مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب الموصل، وذلك لوجود رفض شعبي واسع لعودة عوائل تنظيم داعش الإرهابي ومن عدة محافظات الى محافظة نينوى".

وحذر الجبوري من "مغبة الاستمرار في هذا الاجراء، وذلك كون المنطقة المقترحة لنقل النازحين فيها كثافة سكانية عالية من منتسبي القوات المسلحة او ذويهم ممن قدموا الشهداء والضحايا الذين سقطوا على يد العناصر الإرهابية".

وأشار إلى أن "ذلك قد يؤدي إلى حدوث حالات اقتحام للمخيم من المتضررين من التنظيم الاجرامي وخروج الامر عن السيطرة"، مشدداً على "ضرورة إشراك الإدارة المحلية للمحافظة والتداول بهذا الشأن لوضع الحلول الناجعة له".

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