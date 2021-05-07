2021/05/07 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 5763 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي إن مختبراتها سجلت 5763 إصابة جديدة، و29 حالة وفاة و6289 حالة شفاء.

وأشارت إلى تلقي 18588 مواطناً للقاح خلال اليوم، موضحة ليصبح مجموع الذين تلقوا اللقاح 425628.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تسجل 5763 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تسجل 5763 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).