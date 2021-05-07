2021/05/07 | 17:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعرب المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، عن قلقه واستياءه من مصادقة محكمة التمييز في الإقليم الأحكام التي وصفها بـ”اللا عادلة”، بحق معتقلي بادينان من الناشطين والصحفيين.وجاء في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب طالباني يبدي قلقه واستياءه من الأحكام الصادرة بحق صحفيين في الإقليم المركز الخبري الوطني.

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