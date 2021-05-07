العراق يعتزم استرداد 600 مليون يورو من الأموال المجمدة في إيطاليا

2021/05/07 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، العمل على استرداد 600 مليون يورو من الأموال العراقية المجمدة في إيطاليا.

وقال الصحاف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل جارٍ لإسترداد الأموال العراقية المجمدة في إيطاليا منذ زمن النظام البائد، والتي تبلغ حوالي 600 مليون يورو".

وأضاف الصحاف: "نعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية للعراق، وحيازة الدعم الدولي للاستثمار، تأكيداً لما نتوافر عليه من فُرص كبيرة في مختلف القطاعات".

يشار إلى أن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى في العاصمة الإيطاليّة روما، مجموعة من المؤسسات الاقتصاديّة الرسميّة المعنية بالتجارة الخارجيَّة والشركات الإيطاليّة، في لقاء اقتصادي برعاية السفارة العراقيَّة في روما.

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