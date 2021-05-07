موقع تعقب يتنبأ بمكان سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

2021/05/07 | 17:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتتبع خبراء مسار الصاروخ الصيني الذي من المقرر أن يدخل الغلاف الجوي مرة أخرى خلال اليومين المقبلين، أو السبت بالضبط، وفق ما قاله البنتاغون الأربعاء الماضي.

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