داخلية إقليم كردستان تمنح المحافظات صلاحيات فرض الحظر وفق ما تراه مناسبا

2021/05/07 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان تعليماتٍ جديدة تتعلق بالإجراءات الخاصة بحظر التجوال خلال أيام عيد الفطر.

ومنحت الوزارة عبْر بيان ٍ المحافظاتِ والإداراتِ المحلية َ المستقلة صلاحية َ اتخاذِ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحظر الشامل أو الجزئي في مدن الإقليم، ومنع ِ إقامةِ التجمعات في المناطق السياحية وغيرها.

من جهتها قررت محافظاتُ أربيل ودهوك والسليمانية على وفق الصلاحيات الممنوحة لها ضمن قرار وزارة داخلية الإقليم، عدمَ اللجوء الى تطبيق الحظر خلال أيام عيد الفطر، مع التشديدِ على ضرورة الالتزام بالتدابير الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

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