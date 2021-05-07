المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: 7 قواعد إيرانية لإطلاق الصواريخ جنوب شرقي إيران

2021/05/07 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن صور أقمار صناعية تظهر قيام الحرس الثوري الايراني ببناء سبعة مواقع جديدة لإطلاق الصواريخ في محافظة هرمزكان جنوب شرقي إيران.

ونقل موقع ايران انترناشينول عن محللين في المركز إن المنشأة الجديدة تقع على منحدر خاص عند سفح جبل تم تصميمها بطريقة خاصة تسمح بالاستهداف الدقيق للمواقع، وأن المنحدر المحدد لإطلاق الصواريخ يشير الى اتجاه معين وهو ما يمثل مصدر قلق للقواعد الجوية العسكرية المتمركزة في المنطقة.

وأشار المعهد إلى أن القواعد اقيمت في مدينة حاجي آباد، الواقعة في محافظة هرمزكان حيث تمتلك قاعدة حاجي آباد ما لا يقل عن أربعة عشر صاروخا حديثة الطراز قادرة على حمل رأس حربي يصل وزنه الى ثلاثمئة وخمسين كيلو غراما إضافة الى العشرات من الأسلحة الأخرى المخزونة في القاعدة.

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