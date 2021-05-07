الأمن الوطني يقبض على متهم انتحل صفة مسؤول بوزارة النفط

2021/05/07 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني القبض على متهم ينتحل صفة مسؤول في وزارة النفط بهدف الاحتيال على المواطنين.

الخلية قالت في بيان ان مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة تمكنت ومن خلال حصولها على معلومات استخبارية دقيقة من القبض على المتهم الذي أوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الوزارة مقابل استحصال الاموال منهم، مبينة ان التحقيقات كشفت عن قيامه بالاحتيال على أكثر من خمسة وثلاثين مواطناً.

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