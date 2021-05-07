الكعبي يخاطب أمين بغداد: ابتعد عن الاستعراضات الإعلامية

2021/05/07 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، إن أمانة بغداد لم يكن لها اي دور في اضافة التخصيصات المالية لإعمار مدينة الصدر، فيما لفت إلى أن أمين […]

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