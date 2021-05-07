2021/05/07 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، بيانا بشان قضية المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي، مؤكدا أنها قضية إنسانية ولا يمكن السكوت بالدفاع عن حقوقهم.وقال العامري في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يصدر بياناً بشأن المفسوخة عقودهم من الحشد: لن نسكت المركز الخبري الوطني.

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