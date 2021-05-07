دولة اوربية تطرح ثلاثة سجون في المزاد

2021/05/07 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طرحت ثلاثة مراكز إصلاح مع أراض تقع فيها في المزاد بأوكرانيا ضمن عملية “العرض الكبير” للسجون للبيع والذي أعلنته سلطات البلاد.

وفي وقت سابق أعلن وزير العدل الأوكراني دينيس مالوسكا عن انطلاق عملية البيع الكبير لمراكز الإصلاح، ومن المخطط بيع أكثر من 100 سجن.

أواخر يوليو 2020، أعلنت وزارة العدل الوطنية عن خططها للبدء في بيع سجون “مجمدة” وغير مستخدمة في الصيف الماضي، لكن ذلك لم يحدث.



وفي فبراير 2021 طرحت هيئة تنفيذ العقوبات في المزاد أحد مراكز الإصلاح الواقع في ضواحي العاصمة كييف، لكنه لم يجد حينها مشترين بسبب سعره الابتدائي المرتفع (والذي كان يعادل حوالي 8 مليون دولار)، الأمر الذي دفع وزارة العدل لطرحه للبيع مجددا بسعر أقل.

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