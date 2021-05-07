الكعبي يدعو امين بغداد الى تقديم ماهو افضل للعاصمة والمباشرة بالنزول الى الشارع لتنفيذ خطة الإعمار بعيداً عن سرقة جهود البرلمان

2021/05/07 | 17:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ان امانة بغداد لم يكن لها اي دور في اضافة التخصيصات المالية لإعمار مدينة الصدر ، مبينا ان امين بغداد شخصيا لايعرف كيف تم تخصيص هذه المبالغ .وقال الكعبي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" كان دورنا في مجلس النواب الإصرار على وضع لجنة اعمار مدينة الصدر في الموازنة الاتحادية وتخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنة الاتحادية لمدينة الصدر ، مستغربا من استعراض امين بغداد امام احدى وسائل الإعلام دوره في عمليات الإكساء والإعمار لمدينتنا مدينة الصدر المجاهدة بدون ان يذكر دور وجهود مجلس النواب والنائب الأول واعضاء المجلس من ابناء المدينة ، وكأنه لايعلم ان ذلك جاء بجهد وتعب واقناع لجهات قطاعية وجلسات في اللجنة المالية قمنا بها بشكل مستمر ، تماما مثلما فعلنا في موازنة 2019 وكذلك نفس الجهد اللازم في موازنة عام 2021 وهذا ما حصل فعلاً وخصوصاً اصرارنا على استقطاع مبلغ 30 ٪؜ من موازنة تنمية الاقاليم التي تصل الى اكثر من 800 مليار دينار ، من المحافظة الى امانة بغداد لغرض قيامها بالاعمال الخدمية المنوطة بها في العاصمة الحبيبة بغداد".وطالب الكعبي ، امين بغداد بمتابعة ومضاعفة الجهود وعدم ضياع هذه التخصيصات الكبيرة والمباشرة فعليا في اعمار مدينة بغداد بشكل عام ومدينة الصدر بشكل خاص، فضلا عن الاستفادة عما يدخل للأمانة من اموال جباية ومبالغ استئجار العقارات الكثيرة و الخاصة بها والتي تعد بالآلاف والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة.وجدد الكعبي دعوته لامين بغداد الى تقديم ماهو افضل للعاصمة بعيداً عن الاستعراضات الاعلامية وسرقة جهود مجلس النواب واعضاءه ، والنزول الميداني مع كوادر الامانة إلى المناطق والاسواق والازقة التي لم يصلها احد منذ سنوات ، وازالة النفايات التي تملء الشوارع والأزقة لعاصمة عمرها اكثر من الف عام ( بغداد السلام ) ./انتهى7

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