2021/05/07 | 17:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن الشيخ عيسى السبيل احد شيوخ عشائر الجبور في محافظة كركوك صدور امر بتكليفه امر لواء 56للحشد الشعبي في قضاء الحويجة ونواحيها ضمن محور الشمال ،خلفا لحسين علي الجبوري ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض يعفي امر لواء 56للحشد الشعبي ويختار الشيخ عيسى السبيل خلفا له) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض يعفي امر لواء 56للحشد الشعبي ويختار الشيخ عيسى السبيل خلفا له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).