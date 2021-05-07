طهران: واشنطن مستعدة لرفع كثير من العقوبات لكننا نطالب بالمزيد

2021/05/07 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في

مفاوضات فيينا أن الولايات المتحدة

أبدت استعدادها لرفع جزء ملموس من

عقوباتها عن طهران، لكن الجمهورية

الإسلامية تطالب بالمزيد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نائب وزير

الخارج

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