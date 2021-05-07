الصحة العالمية تحسم ملف استخدام لقاح “سينوفارم” الصيني ضد كورونا اليوم

2021/05/07 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أكدت منظمة الصحة العالمية أنها ستصدر (اليوم الجمعة) قرارا بشأن ما إذا كانت سترخص الاستخدام الطارئ لأحد اللقاحين اللذين طورتهما شركة “سينوفارم” الصينية ضد فيروس كورونا المستجد.وأكد المتحدث الرسمي باسم […]

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