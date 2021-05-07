بيان غاضب من الاتحاد الكردستاني حول صدور أحكام بحق ناشطين وصحفيين في الإقليم

2021/05/07 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستاناعرب المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، عن بالغ قلقه، من مصادقة محكمة التمييز في الاقليم على أحكام بحق معتقلي بادينان من الناشطين والصحفيين.وقال الاتحاد الكردستاني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "سابقة كهذه تمثل خطرا حقيقيا على سيادة واستقلالية المحاكم ومبادئ حقوق الانسان والديمقراطية وحرية التعبير وتشوه صورة وسمعة الاقليم امام المجتمع الدولي". واضاف "مع تسخيره الجهود عبر القنوات الرسمية المتعددة، يواصل الاتحاد الوطني مساعيه وضغوطه لإلغاء هذه الاحكام الجائرة بحق هؤلاء المعتقلين".ويطالب رئيس الاقليم بان "يمارس صلاحياته القانونية ويصدر عفوا عنهم".وتابع "وكذلك على برلمان كردستان ان يبدي موقفا جادا حيال هذه القضية ويعمل على ضمان حماية استقلالية السلطات وعدم تدخلهم في شأن الاخر".وأكد المكتب السياسي ايضا ان "تجربة اقليم كردستان ومكاسب شعبنا كانت ولاتزال بحاجة الى دعم ومساندة وتعاطف الدول الصديقة وان توجيه الاتهامات لهم جزافا وازدرائهم لن تخدم المصالح العليا لشعبنا كي يبقوا مساندين لتجربتنا عند الرفاه والازمات بل يجب ان ننظر اليهم بنظرة الوفاء والثناء والعرفان والتقدير".

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