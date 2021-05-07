كومان يرفض التعليق على معاقبة نجوم برشلونة.. ويتحدث عن سوء حظ فانتي

2021/05/07 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

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تحدث الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، على إصابة نجم الفريق الشاب أنسو فاتي ومدة غيابه عن الكامب نو، ورفض التعليق على عقوبة نجوم البارسا بسبب التواجد في منزل ميسي.

ويشهد يوم غد السبت، مواجهة قوية بين برشلونة الإسباني ونظيره أتلتيكو مدريد، في إطار منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليغا".

وقال رونالد كومان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء المرتقب، اليوم الجمعة، إنه،" لم يتحدث مع فاتي، ويتمني إليه التعافي سريعًا، مؤكدًا أنه،" يعاني من سوء حظ والأمور بعضها لم تجري بشكل سليم".

وأضاف المدرب الهولندي، تصريحاته، قائلًا: "اتمنى أن يتواجد فاتي معانا داخل الفريق الموسم المقبل، ويتعافي كليًا".

وبسؤاله عن ما هو تعليقه لمعاقبة الحكومة والرابطة لنجوم برشلونة بسبب الاجتماع في منزل ميسي، ليرد قائلًا: "لا اعتقد الوقت المناسب للحديث حول ذلك، الأهم لدينا مباراة الغد".

ويدخل فريق برشلونة الإسباني في المركز "الثالث" من ترتيب الليغا برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب برصيد "76".

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