حقوق الإنسان تدعو المرور لعدم فرض غرامات قسرية

2021/05/07 | 17:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راعوا الظروف قبل فرض الغرامات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعت مفوضية حقوق الإنسان، مديرية المرور العامة إلى عدم فرض غرامات قسرية على المواطنيين.

وقال عضو المفوضية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "هنالك حالات إنسانية وطارئة يجب ملاحظتها من قبل فرق مديرية المرور العامة قبل فرض الغرامات"، مضيفًا أن "فرض الغرامات يجب أن لا يكون قسريًا، ومغالى فيه ويجب مراعاة الظروف الإنسانية للمرضى والمسافرين وذوي الدخل المحدود، وخصوصًا في الفترة بعد الإفطار وبدأ الحظر الليلي في عدد من المحافظات".

وأشار إلى أنه "من الممكن اللجوء إلى التنبيه الشفوي لهذه الحالات مراعاة لظروفهم الإنسانية ونحن على يقين أن مديرية المرور العامة لم تغادرها الإنسانية لكننا نحتاج منها وقفة ومراجعة فورية لهذا الموضوع".

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