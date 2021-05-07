الجبوري: وفد تركي يزور نينوى قريباً لبحث ملف المياه

2021/05/07 | 17:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع - آمنة السلاميأكد محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الجمعة، أن وفداً تركياً سيزور نينوى قريباً لبحث ملف المياه.وقال الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجانب التركي متعاون في مجال المياه ،وأن هناك تعاوناً أكبر سيكون في المستقبل"، لافتاً الى أن "وفداً تركياً مختصاً بملف المياه سيزور المحافظة لبحث هذا الموضوع ،إضافة الى أنه سيقدم خبراته في مجال الاستخدام الأمثل للمياه".وأضاف أنه "بلغ القنصل التركي في نينوى عن منح بلاده دوراً في إعمار الموصل"، مبيناً أنه "طلب من القنصل أيضاً معالجة خاصة للأمراض المستعصية في تركيا الى جانب قيام أطباء اختصاص من تركيا بزيارة نينوى وإجراء عمليات في مستشفيات الموصل".وأشار الجبوري الى أنه "بحث أيضاً مع القنصل التركي ملف التعاون على مستوى التعليم الجامعي من خلال توأمة جامعة الموصل مع الجامعات التركية"، مشيراً الى أن "الأيام المقبلة ستشهد افتتاح القنصيلة التركية في الموصل".

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