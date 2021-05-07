الأمم المتحدة تحذر من عمليات الإخلاء في القدس الشرقية

2021/05/07 | 17:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقا للقانون الإسرائيلي، إذا تمكن يهود من إثبات أن عائلاتهم كانت تعيش في القدس الشرقية قبل الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، يمكنهم المطالبة باستعادة "حقهم في الملكية".ولا يشمل القانون الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب.

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