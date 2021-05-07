إحباط محاولات ابتزاز لنساء في محافظتين

2021/05/07 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علنت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توقيف ثلاث عمليات ابتزاز الكتروني في كركوك والانبار.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “مفارزها تمكنت من احباط ٣ محاولات ابتزاز إلكتروني لفتيات، اثنان منها في محافظة الانبار والثالثة في محافظة كركوك”.

وأضافت أنها “استطاعت من مواجهة المبتزين الذين هددوا الفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية او الخضوع لرغباتهم الدنيئة بأدلة الإدانة، وتتخذ بحقهم الإجراءات الأصولية، بعد أن قامت بتأمين حسابات الفتيات الشخصية”.

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