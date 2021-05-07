2021/05/07 | 18:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت منظمة الصحة العالمية أنها ستصدر اليوم الجمعة قرارا بشأن ما إذا كانت سترخص الاستخدام الطارئ لأحد اللقاحين اللذين طورتهما شركة “سينوفارم” الصينية ضد فيروس كورونا المستجد.وأكد المتحدث الرسمي باسم المنظمة كريستيان ليندماير أن القرار في هذا الشأن من المتوقع أن يصدر في وقت لاحق من اليوم عن لجنة استشارية رئيسية تابعة للمنظمة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترقب عالمي للقرار النهائي من الصحة العالمية بشأن هذا اللقاح) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترقب عالمي للقرار النهائي من الصحة العالمية بشأن هذا اللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).