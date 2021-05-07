وزير التربية يفتح 13 ملفاً عبر “المركز الخبري”.. من هي الشركات المحتكرة لطباعة الكتب؟

2021/05/07 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني ثلاثة عشر ملفاً بغاية الأهمية تحدث عنها بكل صراحة وزير التربية علي حميد الدليمي، في مقابلة مطولة أجراها معه “المركز الخبري الوطني”.وتطرق الوزير عبر هذه الملفات إلى موضوعات مغيبة، وأخرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يفتح 13 ملفاً عبر “المركز الخبري”..



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