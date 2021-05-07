اعتماد مؤلف لتدريسي كوردي كتاباً منهجياً في جامعات العراق

2021/05/07 | 18:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمدت دائرة البحث والتطوير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكتاب الموسوم ( الوجيز في الطب العدلي العراقي) دراسة مقارنة في ضوء قانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 وتعليماته النافذة، المؤلف من قبل التدريسي بكلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك الاستاذ الدكتور نوزاد أحمد ياسين شواني بالاشتراك مع مدير قسم الطب العدلي السابق في دائرة صحة كركوك شكر محمود احمد علي، كتاباً منهجياً في الجامعات العراقية.

وقال الاستاذ الدكتور نوزاد شواني لـ PUKmedia: ان كتاب ( الوجيز في قانون الطب العدلي العراقي ) دراسة في ضوء قانون رقم (37) لسنة 2013 والتعليمات النافذة حيث أن تطبيق العلوم المختصة والمعرفة العلمية في حل القضايا الجنائية والاعتماد عليها في كشف الجرائم، هو أحد السبل المهمة في محاصرة الجريمة والتضييق عليها وخدمة العدالة، وعلى الرغم من تعدد الجرائم فإن تلك التي تستهدف النفس البشرية تبقى هي الأبشع، ولحل المسائل الجنائية المتعلقة بهذه الجرائم فإن العلوم القانونية تلتقي بالعلوم الطبية والبيولوجية مولّدة ما يسمى بالطب العدلي .



كما تتجلى أهمية دراسة الطب العدلي كأحد المواضيع المهمة في الإثبات الجنائي في عدة جوانب مهمة منها: إن تحديد سبب الوفاة أو نسبة العجز في جرائم الضرب والجرح العمدي وغيرها من المسائل الفنية البحتة التي تساهم في تحديد أركان الجريمة لا يمكن الوصول إليها بدقة إلَّا بالاستعانة بالخبرة الطبية العدلية؛ لأنها مسائل لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية اللازمة لمعرفتها، كما إن موضوع الجريمة وكشفها والتوصل إلى الجناة في جرائم القتل التي تستعين بالطب العدلي والذي بدوره يزود الجهات التحقيقية بالإجابة اللازمة والدقيقة والمساعدة في كشف الجريمة والوصول إلى الحقيقة، كما لا تقتصر على إقامة الدليل العلمي في الجنح والجنايات، ولكنها تمتد إلى جوانب أخرى عديدة مثل تحديد درجة المسؤولية الجنائية للجناة، بالنظر إلى حالتهم الصحية البدنية والنفسية وتقدير العمر حال ارتكاب الفعل ولاسيما فيما يتعلق بالجرائم الجنسية (على سبيل المثال وليس الحصر)، وكذلك المسائل المدنية مثل حوادث العمل والأمراض المهنية، بهدف تقدير درجة العجز، إلى جانب كثير من الحالات الأخرى كإثبات البنوة، والتعرف على المجني عليه في الواقعة الجرمية أو حتى في حالات الكوارث الطبيعية .

ويضيف الاستاذ الدكتور نوزاد شواني قائلا : فقد استخدمنا في دراستنا هذا المنهج المقارن وذلك بالمقارنة بين قانون الطب العدلي رقم (57) لسنة 1987 الملغي والقانون رقم (37) لسنة 2013 النافذ وتعليماتهما، إضافة إلى استخدامنا منهج التحليل وذلك لتحليل بعض النصوص القانونية كما وقمنا بالاستعانة بقانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية النافذتين وكذلك الاستعانة بالقرارات القضائية في المواضيع التي تطلبت ذلك. ولدراسة موضوع (الوجيز في شرح قانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 وتعليماته النافذ) ولغرض البحث في فيه، قسمنا دراستنا على مقدمة ومبحث تمهيدي وخمسة فصول وخاتمة وقائمة بالمصادر، تناولنا في المبحث التمهيدي على ماهية الجريمة ، أما الفصل الأول فيكون للتعريف بالطب العدلي، وسيفرد الفصل الثاني إلى التقرير الطبيب العدلي ، وتطرقنا في الفصل الثالث على فحص الأحياء، وفي ثلاثة مباحث: الأول عن ماهية فحص الاحياء، ووضحنا في الثاني الجروح وانواعها، اما الثالث فتطرقنا فيه إلى الجرائم الجنسية، وجاء الفصل الرابع في فحص الأموات، وفيه ثلاثة مباحث: وضحنا في الأول ماهية فحص الأموات، وفي الثاني تشريح الجثة، وفي الثالث المقابر الجماعية، أما الفصل الخامس فقد كرسناه للفحوصات المختبرية، وفيه مبحثان: تطرقنا في الأول إلى ماهية الفحوصات المختبرية، وفي الثاني إلى فحص الحمض النووي (DNA)، وختمنا دراستنا بخاتمة توصلنا من خلالها إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات .

وأختتم حديثه بالقول: اتقدم بوافر الشكر الى عمادة كلية القانون والعلوم السياسية ورئاسة جامعة كركوك ووزارة التعليم العالي على السرعة في انجاز طلبنا واعتماد الاخير لمؤلفنا للتدريس في كليات القانون والشرطة والطبية في الجامعات العراقية والمعهد القضائي وقسم ادارة الاعمال في المعاهد، وسيتم بعونه تعالى تدریسه ايضا في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان.

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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