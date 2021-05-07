الاقتصاد النيابية: تسديد الديون المترتبة على العراق ينتهي بعد 27 عاما

2021/05/07 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار، في مجلس النواب، اليوم الجمعة، أن العراق ينتهي من تسديد الديون المترتبة عليه، بعد 27 عاما.وبينت في تصريح صحفي خاص للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني” […]

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