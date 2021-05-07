النفط تطرح خطة قيمتها 3 مليارات لرفع طاقة الإنتاج

2021/05/07 | 18:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة النفط، عن قرب التوقيع على عقود جديدة لزيادة إنتاج الغاز، لافتة إلى أنها وضعت خطة استثمارية بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة وضعت خطة استثمارية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لرفع الطاقة الإنتاجية لشركة غاز البصرة إلى 1400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم"، مبينًا أن "الإنتاج الحالي يصل قرابة 900 إلى ألف مليون متر مكعب قياسي من شركة غاز البصرة فقط"، لافتًا إلى أنه "تمت إحالة عقد تطوير حقل المنصورية الغازي، وهو من الحقول التي تعرف بالغاز الحر في محافظة ديالى".

وأضاف أن "الطاقة الإنتاجية التي تطمح إليها الوزارة هي الوصول إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم"، مبينًا أن "الوزارة لديها مباحثات مع شركات عالمية لتطوير حقل عكاز الغازي، وأن المباحثات مستمرة مع الشركات العالمية بعد عيد الفطر".

وبيّن جهاد أن "الوزارة ستوقع في غضون الفترة القريبة المقبلة مع شركة (بيكر نيوس جنرال إلكتريك) عقد تطوير أو استثمار جميع الغاز الموجود في محافظة ذي قار"، موضحًا أنه "تم الاتفاق مع شركات صينية لاستثمار جميع الغاز الموجود في محافظة ميسان".

وأكد أن "الوزارة وضعت قبل فترة قصيرة حجر الأساس لمشروع كبير جدًا هو استثمار كمية 400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من حقل أرطاوي"، مؤكدًا أن "الوزارة لديها مباحثات متقدمة مع (شركة توتال) بعد الاتفاق وتوقيع العقد".

ونوّه جهاد إلى أن "الشركة تهدف إلى تحقيق زيادة من 300 إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي، وبالتالي سيحقق العراق تقريبًا نسبة عالية من الغاز المصاحب للعمليات النفطية ما ستولد كميات كبيرة وستنعكس أيضًا على الإنتاج الوطني العراقي".

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