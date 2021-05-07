الاقتصاد النيابية: تسديد الديون المترتبة على العراق ينتهي في العام 2048

2021/05/07 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة، عدم وجود رقم دقيق لحجم الديون على العراق، وفيما حددت موعد انتهاء تسديدها.وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "حجم الديون على العراق لم يتم تحديده بشكل دقيق"، مؤكداً ان "هناك ديوناً داخلية وخارجية وقروض، ينتهي تسديدها سنة 2048، بحسب تأكيد المختصين".وأضاف الفيلي، ان "اللجنة الاقتصادية اعترضت على الاقتراض دون ان تكون هناك بدائل عن النفط او تقليل النفقات"، منبهاً بأنه "من الخطأ اللجوء الى الديون".وشدد، على ضرورة إيجاد خطط لتعزيز المصادر من أجل تسديد الديون، وليس فقط تحصيل القروض"، لافتا الى انه "لا توجد خطوات عملية على أرض الواقع لتعظيم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة".

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