مسؤول عراقي : وفد تركي يزور محافظة نينوى لبحث ملف المياه

2021/05/07 | 18:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد نجم الجبوري، محافظ نينوى العراقية، أن وفداً تركياً سيزور نينوى قريباً لبحث ملف المياه.وقال نجم الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، إن الجانب التركي متعاون في مجال المياه، مضيفاً أن "هناك تعاوناً أكبر سيكون في …

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