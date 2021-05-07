تهمة التعذيب تقود زعيم بوليساريو إلى القضاء الإسباني.. وتحديد موعد المثول

2021/05/07 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث باسم المحكمة الإسبانية العليا، الجمعة، أن زعيم جبهة بوليساريو الانفصالية الذي نُقل للعلاج في البلاد والمرفوعة بحقه دعوى بتهمة "التعذيب"، استدعي للمثول في الأول من يونيو أمام القضاء الإسباني.

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