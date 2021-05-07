العامري يحذر من التلاعب بمشاعر المفسوخة عقودهم من الحشد

2021/05/07 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، من التلاعب بمشاعر المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، داعيا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالموافقة على معالجة وضعهم ضمن الموارد المالية لهياة الحشد وانهاء هذا الجدل.

وقال العامري في بيان صحفي، ان “اعادة المفسوخة عقودهم من ابنائنا في الحشد الشعبي قضية انسانية تستحق الاهتمام من الجميع بعيدا عن المزايدات الانتخابية وهم يستحقون العودة اسوة بأخوتهم الذي تم اعادتهم من الجيش والشرطة”.

ودعا العامري رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية “بالموافقة على معالجة وضعهم ضمن الموارد المالية لهياة الحشد وانهاء هذا الجدل الدائر وكفى تلاعباً بمشاعر هؤلاء الاخوة المضحين”، مشددا على اننا “سوف لن نسكت عن الدفاع عن حقهم بكل الطرق الشرعية والقانونية، وسنستمر بمتابعة الموضوع بكل جدية مع رئيس مجلس الوزراء وكذلك مع الاخوة في اللجنة المالية البرلمانية ومع الاخوة في هياة الحشد الشعبي”.

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