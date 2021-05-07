البجاري : إيقاف استقطاع وإرجاع الرواتب المستلمة من قبل الأجور اليومية من المشمولين بالرعاية الاجتماعية

2021/05/07 | 18:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ نينا / اعلنت النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري " عن ايقاف استقطاع وإرجاع الرواتب المستلمة من قبل الأجور اليومية من المشمولين بالرعاية الاجتماعية".وأوضحت البجاري في بيان صحفي لمكتبها الاعلامي " هناك خطأ وقعت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمطالبتها بإعادة الرواتب ووضع استقطاعات عليهم رغم ان رواتبهم ضعيفة جدا وهم بحاجة للعون والنظر للأجور اليومية بالإنصاف .أشارت الى انها عقدت اجتماعا مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي اثمر عن تعاون تام من الوزارة وتفهم للخطأ الذي وقعت به بعض الدوائر للرعاية الاجتماعية باستقطاع المبالغ المستلمة من الاجور اليومية ومطالبتهم بإرجاع ما استلموه من رواتب للرعاية خلال فترة عملهم كإجراء يوميين مستنده بذلك الى عدم جواز الجمع بين راتبين ، متغاضين عن المادة السادسة / ثالثا من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 التي تنص على ما يلي :ـ يشترط في الحصول على الإعانات النقدية ان لا يتقاضى المتقدم راتباً من الدولة وليس لديه مورد خاص يكفيه، ويستثنى من ذلك من يتقاضى اجر يومي .مبينة "ان المادة المذكورة أجازت الجمع بين الأجر اليومي وراتب الرعاية الاجتماعية ولم ترتب على الجمع بينهم اي مسؤولية قانونية .وأضافت" تم اعمام ايقاف الاستقطاعات الى دوائر الوزارة كافه وفقا لكتاب النائب البچاري المرقم 762في14/4/2021 مما ساهم في رفع الغبن والاستقطاع عن الالاف من المواطنين ./انتهى

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