رئيس تحالف الفتح يدعو إلى إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

2021/05/07 | 18:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إلى إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.وقال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه، ان اعادة المفسوخة عقودهم من ابنائنا في الحشد الشعبي قضية انسانية تستحق الاهتمام من الجميع بعيدا عن المزايدات الانتخابية وهم يستحقون العودة اسوة بأخوتهم الذي تم اعادتهم من الجيش والشرطة .وطالب العامري، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالموافقة على معالجة وضعهم ضمن الموارد المالية لهياة الحشد وانهاء هذا الجدل الدائر وكفى تلاعباً بمشاعر هؤلاء المضحين وسوف لن نسكت عن الدفاع عن حقهم بكل الطرق الشرعية والقانونية.كما اكد بالاستمرار بمتابعة الموضوع بكل جدية مع رئيس مجلس الوزراء وكذلك مع اللجنة المالية البرلمانية ومع هيئة الحشد الشعبي./انتهى7

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